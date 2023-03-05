Стало известно, вернется ли в эфир программа «Давай поженимся!» с ведущими Сябитовой и Гузеевой

Программа Первого канала «Давай поженимся!» в этом году могла бы отметить свое пятнадцатилетие, но вот уже год, как проект не выходит в эфир.
И есть все предпосылки к тому, что передача на экраны не вернется. По крайней мере, в таком формате - уж точно.
«Никаких съемок «женилок» не запланировано. В этом телесезоне их точно не будет. Неясно, будут ли они даже в долгосрочной перспективе», - поделился анонимный источник из числа сотрудников проекта.
Вероятно, пришло время менять формат и из развлекательной превращать программу в более полезную.
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Пока же оставшиеся не у дел ведущие проекта Лариса Гузеева и Роза Сябитова находят себе новые занятия. Гузеева занялась производством пельменей, а Сябитова все еще тешит себя надеждой, что «Давай поженимся!» вернется на экраны. Она даже предлагала, как вдохнуть в программу новую жизнь, например, убрать одну из ведущих и заменить ее Клавой Кокой. Сябитова признавалась, что певица ей очень симпатична. И вероятно, планировала вести проект в паре не с ней.
По материалам kp.ru.