Стало известно, вернется ли в эфир программа «Давай поженимся!» с ведущими Сябитовой и Гузеевой

Программа Первого канала «Давай поженимся!» в этом году могла бы отметить свое пятнадцатилетие, но вот уже год, как проект не выходит в эфир.

И есть все предпосылки к тому, что передача на экраны не вернется. По крайней мере, в таком формате - уж точно.

«Никаких съемок «женилок» не запланировано. В этом телесезоне их точно не будет. Неясно, будут ли они даже в долгосрочной перспективе», - поделился анонимный источник из числа сотрудников проекта.

Вероятно, пришло время менять формат и из развлекательной превращать программу в более полезную.

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