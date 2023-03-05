«Хватит плакать. Думайте о последствиях, когда спите с другими»: Африкантова резко ответила на мольбы Капаклы о пощаде

Роман Капаклы изменил жене Марине Африкантовой с Таней Мусульбес. И теперь супружеская пара готовится к разводу.

Рома Капаклы, желая, вероятно, оставаться хорошим в глазах поклонников и самой Марины Африкантовой, попросил у супруги прощения. Тем самым молодой человек, конечно же, не пытается восстановить отношения, он таким образом просто фиксирует момент и пытается сохранить лицо. В микроблоге Рома Капаклы написал обширный пост, в котором рассказал о прекрасных моментах, пережитых с Мариной, и о том, какой она чудесный человек.

Марину Африкантову, похоже, подобный выпад только разозлил. Она дала понять, что не намерена принимать извинений.

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