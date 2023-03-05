В это сложно поверить: юбилей Вячеслава Зайцева омрачила нелепая выходка сына

Вячеславу Зайцеву стукнуло 85 лет! Солидный юбилей модельер отметил в одном из ресторанов Москвы, а чествовать именинника съехался весь цвет российского шоубиза. Даже Владимир Путин поздравил мэтра.

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Впрочем, не все прошло гладко. Омрачила праздник нелепая выходка сына прославенного кутюрье, Егора. То, что сделал наследник мэтра, трудно даже представить.

Зайцев-младший не только не посетил ресторан, где проходило торжество, но даже не нашел времени и желания, чтобы позвонить отцу.

«Он мне не звонил», — с грустью в голосе поделился Вячеслав Михайлович.

«Для Вячеслава Михайловича – это большая трагедия. Я даже не хочу комментировать эту тему. Нельзя объяснить, почему сын не поздравляет отца с праздником. В сознании нормальных людей такое не укладывается», — высказалась коллега модельера Аника Керимова.

По материалам «МК».