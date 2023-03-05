Уже сидит! Ефременкова предстала на коленях с одним из сыновей-близнецов – растут не по дням, а по часам

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова довольно часто показывает сыновей-близнецов в микроблоге, заботясь о том, чтобы их лица были закрыты.

Мальчикам уже идет шестой месяц, они активно растут. Юлия Ефременкова уже начинает потихоньку сажать малышей. В микроблоге она поделилась снимком, на котором предстала с одним из сыновей-близнецов. Кроха в белом боди с голубыми манжетами сидит у мамы на руках.

Ефременковой в это время парикмахер делает уходовую процедуру для волос.

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