«Ничего не выйдет»: Бородина обвинила Африкантову в разводе с Капаклы – выбирает не тех мужчин

Телеведущая Ксения Бородина вмешалась в конфликт Марины Африкантовой и Ромы Капаклы. Звезда отметила, что для нее еще во время участия пары в проекте «Дом-2» было очевидно, что долгим их союз не будет.

«Я свое мнение сказала, когда они еще были участниками проекта. Ничего не выйдет. Марина должна прекратить выбирать такой тип мужчин, который ее подавляет как личность», - высказалась Ксения Бородина.

Она косвенно дала понять, что Марина Африкантова сама виновата в сложившейся ситуации, поскольку сама уже не в первый раз выбрала себе в партнеры тирана. А ей лучше обратить внимание на мягких мужчин с покладистым характером.

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