Из-за ампутации плохо понимает происходящее: последние новости о Романе Костомарове

В ближайшее время к лечению Романа Костомарова подключится еще один узкопрофильный специалист. Эта мера крайне важна, так как перенесенные ампутации повлияли не только на физическое, но и на психическое здоровье фигуриста.

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По информации «Пятого канала», из-за ампутации конечностей и приема препаратов олимпийский чемпион в танцах на льду плохо воспринимает происходящее. Поэтому справиться с колоссальным стрессом фигуристу поможет профессиональный психолог.

Специалист примет активное участие в восстановлении спортсмена, и, вероятнее всего, начнет работу с Костомаровым в ближайшее время.