Внес залог: Пугачева нашла покупателей на свой особняк в Грязи за один миллиард рублей

Алла Пугачева во время своего короткого визита в Россию осенью прошлого года выставила на продажу замок в деревне Грязь. В свое время этот громадный особняк построил Максим Галкин*. За дом Примадонна просила ни много ни мало — один миллиард рублей.

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Потенциальные покупатели, как выяснилось, нашлись сразу. По информации продюсера Сергея Дворцова, одним из первых, кто претендовал на поместье Пугачевой, стал известный бизнесмен. Он даже внес залог за замок, а потом попросил скидку. Примадонна не уступила. «Так и разошлись».

Дворцов подмечает, что пустовать звездному особняку осталось недолго: новый покупатель с миллиардом в кармане уже нашелся.

«Говорят, что уже есть человек, который согласен заплатить за замок 1 млрд рублей», — цитирует продюсера «Комсомольская правда».

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.