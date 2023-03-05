Продюсер о планах Пугачевой вернуться в Россию: «Через пять лет»

Алла Пугачева в числе первых покинула Россию весной прошлого года. Она поселилась в Израиле и пристроила двойняшек Лизу и Гарри в местную школу. Впрочем, так будет не всегда: продюсер раскрыл, что Примадонна собирается вернуться в Россию.
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По информации Сергея Дворцова, Алла Борисовна перебралась за границу ради спокойной жизни и максимального комфорта для своих детей. Однако как бы хорошо ни было звездному семейству вдали от дома, в Россию они все же планируют вернуться.
«У меня есть информация, что Алла Борисовна вернется в Россию через пять лет. Более того, Пугачева еще споет. На своё 75-летие она готовит творческий сюрприз для всех нас», — цитирует Дворцова «Комсомольская правда».