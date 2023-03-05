Вот это поворот! Карл III пригласил принца Гарри и Меган на коронацию

6 мая 2023 года состоится коронация Карла III. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, несмотря на разногласия с королевской семьей, также были приглашены на торжество.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

По информации британской The Mail on Sunday, супругам разрешат остановиться в Букингемском дворце, что, в свою очередь, можно расценивать, как предложение о примирении.

Приняла пара приглашение или нет, пока остается загадкой.

Отметим, что 6 мая для супругов по определению особенная дата. В этот день родился их первенец Арчи Харрисон.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году отказались от королевских обязанностей, после чего покинули Британию. Королевская семья не поддержала решение супругов: принц Гарри и Меган Маркл в один миг лишились королевской защиты, финансируемой налогоплательщиками.

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года подлило масла в огонь. Пара обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения супругов и королевского двора остаются напряженными.