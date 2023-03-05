Тяжелобольной Вячеслав Зайцев на 85-летие закатил роскошный банкет: мэтр почти не двигался, а кормили его помощники

Несмотря на необратимые проблемы со здоровьем, Вячеслав Зайцев решил не лишать себя удовольствия погулять на шумной вечеринке по случаю 85-летия. Модельер созвал весь цвет российского шоубиза в один из ресторанов Москвы, накрыв для них роскошный стол. Сумма получилась нехилая.

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Банкетный стол ломился от яств. Красная рыбка, дорогие сыры, соленья, салаты — список угощений можно продолжать бесконечно. Неудивительно, что банкет влетел модельеру в копеечку; за него Вячеслав Зайцев отдал почти миллион рублей.

Отметим, что проблемы со здоровьем не позволили модельеру погулять как следует. Из-за болезни Паркинсона, которой Зайцев страдает уже много лет, мэтр практически не двигался — он охотно фотографировался с гостями, но предпочитал делать это сидя. Мало того, насладиться вкусными блюдами он также не мог самостоятельно: помощники мэтра кормили его с вилки.

По материалам «МК».