Психолог о перенесшем ампутации Костомарове: «Фигуристу предстоит долгий путь в психотерапии по принятию себя»

Вся страна следит за новостями о состоянии фигуриста Романа Костомарова. Пошел второй месяц, как врачи «Коммунарки» сражаются за жизнь спортсмена. Ему уже провели ампутацию стоп и некоторых пальцев на руках, но сепсис вновь начал прогрессировать.

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Фигуриста и его близких поддерживают не только коллеги — сотни тысяч людей пишут знаменитой семье слова поддержки. Почему народ так сплотился, объяснила психолог проекта «Пацанки» Любовь Розенберг.

«Понимание, что кому-то намного хуже, чем тебе, заставляет переоценить свою жизнь и невзгоды, осознавать, что у тебя все не так уж плохо. Радоваться чужим достижениям намного сложнее, потому что в этом случае сравнение не в нашу пользу», — подчеркнула Розенберг.

Она также отметила, что Роману Костомарову предстоит нелегкий путь. Учитывая то, какие операции перенес спортсмен, процесс принятия себя может сильно затянуться.