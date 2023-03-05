«Нет никакого права»: Пугачеву распекли за объявление весны

Алла Пугачева много лет назад придумала традицию - объявлять праздник весны 1 марта. Обычно она появлялась на балконе подмосковного замка, но в этом году Примадонна сделала это из Израиля, однако поклонники не оценили.

Люди посчитали, что у певицы больше нет такого права, потому что она сбежала за границу в сложное для нашей страны время.

«Как живется, предательница? Совесть не мучает?»; «Без вас весна приятнее началась», «У вас больше нет такого права», — накинулись на звезду хейтеры.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».