Еле говорит: как на самом деле выглядит тяжело больной Вячеслав Зайцев

Известный модельер Вячеслав Зайцев отметил 85-летний юбилей в одном из ресторанов Москвы. Однако здоровье кутюрье оставляет желать лучшего.
Зайцев в последние годы очень редко выходит в свет - он страдает тяжелой формой болезнью Паркинсона - практически не говорит, а передвигаться самостоятельно не может.
Напомним, два года назад помощники Зайцева устроили продажу билетов на его день рождения. За 15 тысяч рублей они пообещали зрителям, что те смогут сфотографироваться со звездами, а также взять у них автографы.
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