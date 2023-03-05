Еле говорит: как на самом деле выглядит тяжело больной Вячеслав Зайцев

Напомним, два года назад помощники Зайцева устроили продажу билетов на его день рождения. За 15 тысяч рублей они пообещали зрителям, что те смогут сфотографироваться со звездами, а также взять у них автографы.

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