Жену переодели в форму медсестры: Костомаров пришел в себя

Отчаянно борющийся за свою жизнь Роман Костомаров впервые за месяц пришел в себя. С ним рядом находится жена Оксана Домнина, которую переодели в форму медсестры, чтобы она лишний раз не привлекала к себе внимание.

Костомарову периодически вводят обезболивающие препараты, потому что после ампутаций стоп он ведет себя достаточно беспокойно. Может вскочить, иногда сильно кричит.

Состояние Романа по-прежнему тяжелое. По сообщениям источников, в ближайшее время никакие операции не планируются.

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