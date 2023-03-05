Сколько денег Александр Серов тратит на содержание шикарного особняка в Подмосковье

Известный российский певец Александр Серов стал гостем проекта НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой артист признался, что загородный дом обходится ему в копеечку.

На содержание особняка, площадью в 1000 квадратных метров, у него уходит около 500 тысяч рублей в месяц.

«Где-то 300 тысяч уходит на дом и еще 200 тысяч — это зарплаты (в доме артиста работают четыре помощника», - заявил он.

Также у Серова три квартиры в Москве, которые он сдавать пока не собирается.

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