Яна Кошкина позировала в леопардовом купальнике, засветив мокрый «поплавок»

Звезда «Однажды в России» Яна Кошкина сомкнула стройные ножки и выставила на обозрение изящные выпуклости.
Кошкина поделилась архивным снимком, который был сделан на Мальдивах. Яна позировала в крошечном купальнике с хищным принтом.
Яна Кошкина в леопардовом купальнике. Фото: соцсети
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Телеведущая, словно настоящая дикая кошка, прогнула гибкую спину и показала прелести фигуры.
Напомним, ранее невестка Кристины Орбакайте вышла на пляж в США в пудровом бикини.