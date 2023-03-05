Яна Кошкина позировала в леопардовом купальнике, засветив мокрый «поплавок»

Яна Кошкина

Яна Кошкина. Фото: соцсети 

Ведущая поделилась «горячим» снимком в своих социальных сетях.

Звезда «Однажды в России» Яна Кошкина сомкнула стройные ножки и выставила на обозрение изящные выпуклости.

Кошкина поделилась архивным снимком, который был сделан на Мальдивах. Яна позировала в крошечном купальнике с хищным принтом.

Яна Кошкина в леопардовом купальнике. Фото: соцсети 

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Телеведущая, словно настоящая дикая кошка, прогнула гибкую спину и показала прелести фигуры.

Напомним, ранее невестка Кристины Орбакайте вышла на пляж в США в пудровом бикини.

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