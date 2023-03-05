Яна Кошкина позировала в леопардовом купальнике, засветив мокрый «поплавок»

Звезда «Однажды в России» Яна Кошкина сомкнула стройные ножки и выставила на обозрение изящные выпуклости.

Кошкина поделилась архивным снимком, который был сделан на Мальдивах. Яна позировала в крошечном купальнике с хищным принтом.