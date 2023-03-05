Напоминает бывшего мужа: стало известно, с кем закрутила роман Милана Тюльпанова

Несколько лет назад блогер Милана Тюльпанова развелась с футболистом Александром Кержаковым. Расставание бывших мужа и жены сопровождалось скандалами. Милана до сих пор обвиняет экс-возлюбленного в редком общении с их общим сыном и в неуплате алиментов.

После расставания с Кержаковым Тюльпанова встречалась с разными бизнесменами. Но все попытки построить крепкие отношения оставались тщетными. А недавно Милана познакомила поклонников со своим новым ухажером.

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Вначале Тюльпанова скрывала личность возлюбленного. Но подписчики модели быстро вычислили, что новым бойфрендом звезды стал 31-летний предприниматель Василий Ершов.