Федук требует от Элджея пять миллионов рублей за нарушение авторских прав

Исполнитель Федук заявил в личном микроблоге о том, что бывший муж телеведущей Насти Ивлеевой должен ему пять миллионов рублей.

Федук отметил, рэпер Элджей опубликовал на стриминговых платформах их общую песню. Однако Федук не давал на это разрешение. Федук был против размещения в Сети композиции. Поэтому муж блогера Александры Новиковой требует от Элджея компенсацию.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

К слову, Федук подал досудебную претензию к Элджею.