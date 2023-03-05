«Жду подтверждающие документы»: Светлана Лобода прокомментировала продажу особняка в Подмосковье

Исполнительница Светлана Лобода высказалась после новостей о продаже ее подмосковного дома.
Лобода заявила, что впервые узнала о существовании у себя подмосковного особняка и трехкомнатной квартиры в Москве.
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Певица пошутила, что готовит документы на продажу для скорейшего получения денег.
«Оказывается, у меня в Москве есть особняк и трехкомнатная квартира. Жаль, я об этом только узнала. Жду подтверждающие документы, чтобы побыстрее продать», – ехидно написала Лобода в своем микроблоге.
Напомним, ранее стало известно о продаже подмосковного дома Светланы Лободы за 650 миллионов рублей.