«Жду подтверждающие документы»: Светлана Лобода прокомментировала продажу особняка в Подмосковье

Исполнительница Светлана Лобода высказалась после новостей о продаже ее подмосковного дома.

Лобода заявила, что впервые узнала о существовании у себя подмосковного особняка и трехкомнатной квартиры в Москве.

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Певица пошутила, что готовит документы на продажу для скорейшего получения денег.