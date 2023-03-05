«Никите все же нереально повезло»: невестка Кристины Орбакайте в купальнике засветила загорелые бедра на пляже

Жена внука Аллы Пугачевой – Алена Краснова – поделилась свежей фотографией из США. Возлюбленная музыканта Никиты Преснякова похвасталась идеальными формами.
Алена Краснова после воссоединения с мужем наслаждается жизнью в Майами. В связи с солнечной погодой Алена устроила фотосессию на пляже. Краснова в графитовой бейсболке и бикини нежно-розового оттенка придерживала стринги руками, демонстрируя аппетитные бедра.
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Алена Краснова в бикини. Фото: соцсети
«До чего красивая Алена, срочно на подиум», «Не представляю даже, какой это труд – иметь такие формы», «Никите все же нереально повезло, увез с собой такую красотку», – написали поклонники Красновой в комментариях под фото.
Напомним, ранее Настасья Самбурская игриво распласталась в бане.