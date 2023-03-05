«Никите все же нереально повезло»: невестка Кристины Орбакайте в купальнике засветила загорелые бедра на пляже

Жена внука Аллы Пугачевой – Алена Краснова – поделилась свежей фотографией из США. Возлюбленная музыканта Никиты Преснякова похвасталась идеальными формами.

Алена Краснова после воссоединения с мужем наслаждается жизнью в Майами. В связи с солнечной погодой Алена устроила фотосессию на пляже. Краснова в графитовой бейсболке и бикини нежно-розового оттенка придерживала стринги руками, демонстрируя аппетитные бедра.

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