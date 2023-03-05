Как мать: принц Гарри заявил о своей непохожести на королевскую семью

Сын принцессы Дианы – принц Гарри – рассказал о своих чувствах, которые испытал во время нахождения с королевскими родными.

Герцог Сассекский отметил, что не ощущал тесной связи с родными. Принц Гарри находил себя отличим от остальных королевских особ. К слову, те же чувства были у его матери при жизни.