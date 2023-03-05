Как мать: принц Гарри заявил о своей непохожести на королевскую семью

Сын принцессы Дианы – принц Гарри – рассказал о своих чувствах, которые испытал во время нахождения с королевскими родными.
Герцог Сассекский отметил, что не ощущал тесной связи с родными. Принц Гарри находил себя отличим от остальных королевских особ. К слову, те же чувства были у его матери при жизни.
«Я чувствовал себя странно, находясь в этом контейнере, и я знаю, что моя мама чувствовала то же самое, так что для меня это имеет смысл», – заявил принц Гарри в ходе онлайн-трансляции на news.sky.com.
Напомним, ранее стало известно о том, что принца Гарри выгоняют из резиденции, подаренной ему бабушкой.