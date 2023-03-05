Поджаристая красотка на еловых ветках: Настасья Самбурская распласталась в бане

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Настасьи Самбурской появилось фото в бикини.

Самбурская давно занимается спортом и правильно питается. Фигуре звезды шоу «Три аккорда» могут позавидовать многие. Недавно Настасья «подсушилась» и стала выглядеть еще лучше.

На фото из бани актриса продемонстрировала свои мышцы, лежа на еловых ветках.

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