Поджаристая красотка на еловых ветках: Настасья Самбурская распласталась в бане

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Настасьи Самбурской появилось фото в бикини.
Самбурская давно занимается спортом и правильно питается. Фигуре звезды шоу «Три аккорда» могут позавидовать многие. Недавно Настасья «подсушилась» и стала выглядеть еще лучше.
На фото из бани актриса продемонстрировала свои мышцы, лежа на еловых ветках.
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«Давеча посетила меня великолепная идея наведаться в баньку. Это было шикарно», – заявила Самбурская в личном микроблоге.
Настасья Самбурская в бане. Фото: соцсети
Напомним, ранее еще одна спортивная знаменитость Вики Одинцова похвасталась роскошной фигурой в модных кроп-топе и шортиках.