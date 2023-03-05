«Перестали двигаться брови»: Наталья Варлей рассказала о последствиях неудачных «уколов красоты»

Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей призналась, что однажды она сделала «укол красоты». И после этого знаменитость едва не лишилась актерских способностей.
Для актрисы важно точно передать эмоции перед зрителем. А Наталья Варлей после похода к косметологу не могла двигать бровями. Из-за этого у артистки не получалось передать нужную эмоцию.
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«Я один раз сделала себе укол в лоб — у меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могу ни одной эмоции выдать, потому что брови нависли и все», — рассказала актриса в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Напомним, ранее были названы десять бьюти-трендов, которые пришли из 90-х.