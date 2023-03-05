«Перестали двигаться брови»: Наталья Варлей рассказала о последствиях неудачных «уколов красоты»

Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей призналась, что однажды она сделала «укол красоты». И после этого знаменитость едва не лишилась актерских способностей.

Для актрисы важно точно передать эмоции перед зрителем. А Наталья Варлей после похода к косметологу не могла двигать бровями. Из-за этого у артистки не получалось передать нужную эмоцию.

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