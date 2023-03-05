«Было забыто»: Ева Польна рассказала, почему захотела поменять свое имя

Стало известно, почему артистка Ева Польна захотела сменить имя.
Родители Польны назвали будущую поп-звезду редким в 70-е годы именем. Однако в последнее время имя Ева стало популярным. И исполнительница задумалась над тем, чтобы поменять его.
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«Думаю, что мне надо его поменять. Потому что, мне кажется, с 2000-го года по 2023-й родилось столько прекрасных девочек, родители которых вспомнили о том, что есть такое прекрасное имя, которое было забыто», – заявила Польна.
К слову, своих дочерей Ева назвала редкими именами Амалия и Эвелин.
«У меня были разные варианты, на что меня мама всегда осаждала, она говорила — нет. Я хотела назвать ее красивым арабским именем. Но я должна была сначала на нее посмотреть, чтобы понять, какое ей имя подойдет», – добавила Ева Польна о рождении дочери Эвелин в беседе со Светланой Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света».