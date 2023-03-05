«Было забыто»: Ева Польна рассказала, почему захотела поменять свое имя

Стало известно, почему артистка Ева Польна захотела сменить имя.

Родители Польны назвали будущую поп-звезду редким в 70-е годы именем. Однако в последнее время имя Ева стало популярным. И исполнительница задумалась над тем, чтобы поменять его.

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