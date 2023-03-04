«+1 Тарасов»: рэпер T-Killah впервые стал отцом

3 марта рэпер T-Killah (он же Александр Тарасов) впервые стал отцом. Жена Мария Белова родила музыканту первенца. Фото счастливого отца с ребенком на руках появилось в социальной сети на следующий день с подписью: «+1 Тарасов».

«Чего вам рассказать-то? Я не спал почти сутки. И я счастлив безмерно. Я очень устал, Машуля тоже очень устала…», - поделился 33-летний артист в коротком видео, в конце которого крикнул «ура».

Теперь счастливую пару поздравляют поклонники и звезды шоу-бизнеса. Пол и имя малыша Тарасовы пока не раскрыли.