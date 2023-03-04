Кто споет песни уехавшей Аллы Пугачевой, рассказал поэт Илья Резник

2 апреля в «Крокус Сити Холле» известный поэт Илья Резник будет праздновать 85-й день рождения музыкальной программой «Юбилейный вернисаж». Вечер будет наполнен лучшими песнями маэстро, в том числе и хитами Аллы Пугачевой. Но так как Примадонна, скорее всего, не приедет поздравлять старого друга из-за каких-то своих сложностей в Израиле, Резник отдал некоторые ее песни другим исполнителям.

Так, «Звездное лето» поэт споет певица Жасмин, «Старинные часы» - Анастасия Спиридонова, а «Ты и я, мы оба правы» - Мариам Мерабова.

Об этом Илья Рахмиэлевич рассказал порталу Prozvezd, добавив, что в юбилейный вечер со сцены прозвучит его новая патриотическая композиция «Любимые не умирают» в исполнении певицы Азизы. Поэт посетовал, что на телевидении, почему-то, не жалуют эту новинку.