«Пора уже перестать»: Шнуров ответил, намерен ли он покинуть Россию

Музыкант Сергей Шнуров опроверг распространенную в Telegram-каналах информацию о том, что он намерен уехать из России и уже якобы оформляет гражданство одной из европейских стран.
«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», - заявил шоумен корреспонденту ТАСС.
Шнуров также добавил, что ему все равно, кто и где из коллег-артистов на данный момент проживает.
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Напомним, в сентябре 2022 года, когда многие другие отечественные музыканты отменили свои концерты в России, группа «Ленинград» собрала «Лужники». По оценкам организаторов, шоу посетили более 60 тысяч человек.