«Пора уже перестать»: Шнуров ответил, намерен ли он покинуть Россию

Музыкант Сергей Шнуров опроверг распространенную в Telegram-каналах информацию о том, что он намерен уехать из России и уже якобы оформляет гражданство одной из европейских стран.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом. Я живу в России», - заявил шоумен корреспонденту ТАСС.

Шнуров также добавил, что ему все равно, кто и где из коллег-артистов на данный момент проживает.