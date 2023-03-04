Билли Айлиш призналась, что удалила все приложения соцсетей со своего телефона

Все еще тратите свое время на соцсети? А вот мировая звезда Билли Айлиш отказалась от этого. В новом интервью 21-летняя певица призналась, что удалила все подобные приложения со своего смартфона.

«Я больше на них (соцсети, - Прим. авт.) не смотрю. Я удалила все это со своего телефона, что для меня очень важно», — сказала артистка ведущему подкаста Conan O’Brien Needs a Friend. «Потому что, чувак, у тебя не было Интернета, когда ты рос. Для меня это была большая часть жизни, но не в детстве. Слава богу, я не была ребенком с «афподом». Но, честно говоря, я чувствую, что выросла в идеальное время Интернета, когда он еще не был таким «интернетным». У меня было детство, я все время что-то делала».

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Так что, если видите, что Билли Айлиш что-то постит на своих страницах, то это, скорее всего, не она.