Дженнифер Энистон рассказала, почему друзья называют ее «доктором»

В новом интервью звезда «Друзей» Дженнифер Энистон рассказала, что ее реальные друзья называют ее «доктор Энистон» и регулярно обращаются к ней за советом по здоровью. В частности, ее коллега по «Утреннему шоу» Риз Уизерспун всегда спрашивает, что у Джен нового на ниве ЗОЖ.

«Просто потому, что я всегда в курсе новейших технологий и думаю, как мы можем улучшить наше здоровье любыми возможными способами», — рассказала 54-летняя актриса изданию USA Today.

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