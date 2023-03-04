Дженнифер Энистон рассказала, почему друзья называют ее «доктором»

В новом интервью звезда «Друзей» Дженнифер Энистон рассказала, что ее реальные друзья называют ее «доктор Энистон» и регулярно обращаются к ней за советом по здоровью. В частности, ее коллега по «Утреннему шоу» Риз Уизерспун всегда спрашивает, что у Джен нового на ниве ЗОЖ.
«Просто потому, что я всегда в курсе новейших технологий и думаю, как мы можем улучшить наше здоровье любыми возможными способами», — рассказала 54-летняя актриса изданию USA Today.
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«Доктор Энистон» пояснила, что заинтересоваться ЗОЖ ее подтолкнули проблемы со здоровьем у родителей. Насмотревшись на них, звезда всерьез озаботилась собственным организмом.
«Благослови боже моих родителей, которых уже нет с нами, но они не были образцами здоровья. Мой папа дожил до 89 лет, что шокирует, но это, вероятно, были упрямые греческие гены», - говорит Джен.
Напомним, она родилась в актерской семье. Ее мать Нэнси Доу умерла в 2016 году, отец Джон Энистон родом с острова Крит скончался 11 ноября 2022-го.