«Мое первое ощущение свободы»: Памела Андерсон призналась, что до съемки в Playboy была очень застенчивой

Взлет карьеры актрисы Памелы Андерсон начался с ее появления на обложке журнала Playboy в 1989 году. Сегодня, когда 55-летняя звезда «Спасателей Малибу» вспоминает о своем решении раздеться для глянца, она рассказывает, что в то время была, на самом деле, очень застенчивой девушкой. Это было даже «мучительно», вспоминает блондинка.

«Я ненавидела то, как я выгляжу, я ненавидела все. Я была такой застенчивой и всегда думала, что все вокруг красивые, у меня просто не было этой уверенности или самоуверенности», - цитирует Памелу издание ET Canada. «Тогда я была в Ванкувере, из Playboy несколько раз подходили ко мне, но я отказывала. Наконец я оказалась в такой ситуации, что подумала: «Почему бы и нет? Позвольте мне попробовать это». Потом приехала в Лос-Анджелес и была в ужасе. Тогда я сделала свою первую фотосессию для Playboy… Это была первая вспышка, когда я открыла глаза и почувствовала, что лечу со скалы. Мне действительно казалось, что я просто… Позволяю, вместо того, чтобы пытаться контролировать. И это было мое первое ощущение свободы».

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Памела вспоминает, что после этого ее жизнь и превратилась в безумные гонки. Она потом еще не раз снималась обнаженной для Playboy. Через несколько месяцев блондинка начала карьеру актрисы сериалов, а в 1992-м стартовали культовые «Спасатели Малибу», которые сделали ее секс-символом Америки.