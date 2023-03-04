Изгнанный из МХТ Назаров поплакался: «Нас поддержали всего девять человек, а ведь рано или поздно нам всем придется встретиться»

Актер Дмитрий Назаров после громкого увольнения из МХТ не оправился до сих пор. Вместе с Назаровым без работы осталась и его жена, актриса Ольга Васильева.

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Супруги пожаловались, что в трудную для них минуту их поддержали только единицы.

«Нас выперли и все — тишина. Я это вижу по нашим вчерашним друзьям. Нас поддержали всего девять человек, которые решились написать или позвонить. А ведь рано или поздно нам всем придется встретиться. Как это будет происходить?» — задался вопросом Назаров в беседе с блогером Марком Фейгиным*.

Напомним, Дмитрий Назаров потерял работу после своих публичных демаршей на фоне известных в мире событий. Актер и его супруга сейчас находятся в Израиле. За границей звездная пара планирует много гастролировать, правда, средств для этого у четы Назаровых нет.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.