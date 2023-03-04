«Я в курсе своего возраста»: Лариса Гузеева оправдалась за использование фотошопа

Звезда фильма «Жестокий романс» Лариса Гузеева заявила, что не использует фильтры для редактирования фотографий.

Отметим, некоторые подписчики в социальных сетях Гузеевой разглядели следы фотошопа на снимках кинозвезды. Однако сама Лариса Гузеева показала фотографии до и после обработки.

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Гузеева хотела продемонстрировать, что коррекция кардинально не меняет ее внешность.