«Я в курсе своего возраста»: Лариса Гузеева оправдалась за использование фотошопа

Звезда фильма «Жестокий романс» Лариса Гузеева заявила, что не использует фильтры для редактирования фотографий.
Отметим, некоторые подписчики в социальных сетях Гузеевой разглядели следы фотошопа на снимках кинозвезды. Однако сама Лариса Гузеева показала фотографии до и после обработки.
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Гузеева хотела продемонстрировать, что коррекция кардинально не меняет ее внешность.
«Немного о фотошопе. Вот снимок до и после. В телефоне у меня фильтров нет. Я в курсе своего возраста, веса и изменений с этим связанных», – призналась Гузеева.
А истинные поклонники Ларисы Гузеевой заступились за нее:
«Ларочка, вы и через 30 лет будете красивая», «Шикарная женщина!», «Вы королева, которой не нужно оправдываться за фотошоп и возраст».
Лариса Гузеева с использованием фильтров и без них. Фото: соцсети
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