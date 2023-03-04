Лоза поразил ответом об идеальном подарке на 8 Марта: певец против сюрпризов

Певец Юрий Лоза после неудачного опыта с подарком на 8 Марта изменил свое отношение к этому дню. Артист больше не полагается на свой вкус.
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Лоза поделился, как во время поездки в Германию накупил вещей для своей супруги. Обновки он презентовал в Международный женский день. К сожалению, из всего многообразия жене подошел только ремень.
Поняв, что попал впросак, музыкант вывел для себя идеальную формулу по выбору подарка; артист сказал «нет» сюрпризам.
«Лучше напрямую спросить: «Дорогая, чего ты хочешь? Какого подарка ты от меня ждешь? О чем мечтаешь?». Не стесняйтесь. Лучше узнать и подарить желаемое, чем потом краснеть и просить прощения», — рассказал Лоза.
По материалам «Вечерней Москвы»