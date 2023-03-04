«Телеканалы борются за право показа»: поединок Алины Загитовой и Ольги Бузовой был отменен

Поклонникам звездных сражений на боксерском ринге не удастся посмотреть бой звезды фигурного катания Алины Заготовой и теледивы Ольги Бузовой девятого марта.

Оказалось, телеканалы устроили сражение раньше самих знаменитостей. Промоутер мероприятия отметил, что пока неизвестно о трансляторе поединка. Ясно только, что девятого марта бой не состоится.

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