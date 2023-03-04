«Есть контракт, я ему следую»: Курбан Омаров оправдался после заявлений об экономии на дочери Ксении Бородиной

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной заявил, что исправно платит алименты для дочери Теоны.

Бизнесмен Курбан Омаров рассказал, сколько тратит на общую дочь с Ксенией Бородиной.

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«Есть контракт, я ему следую. Каждый поход с Теоной куда-то – это пятикратное превышение прописанной суммы. Не потому, что сумма маленькая. Последний раз мы зашли с ней в магазин. Я сказал: «Все, что в руках унесешь, мы купим»», – отметил Омаров на канале «Муз-ТВ».