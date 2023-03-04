Красное, вытянутой формы: Лолита предъявила огромное пятно на своей шее

Певица Лолита Милявская явилась на светское мероприятие с огромным красным пятном на шее, чем не на шутку обеспокоила поклонников. Не вглядываясь в него, можно подумать, что артистку высыпало, или она чем–то больна.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Природу появления пятна раскрыла сама звезда. Исполнительница хита «На Титанике», как настоящий любитель шалостей, увлеклась татуировками. Если на настоящие она пока не может решиться, то временные варианты как раз то, что нужно.

«Когда у меня какие-то концерты клубные — клею татуировку. Не всегда, а когда настроение есть», — объяснила Лолита «Пятому каналу».

К слову, алое пятно, с которым певица появилась на публике, это цветная переводная сова, рассмотреть которую можно было лишь вблизи.