«Был талантлив, любвеобилен, щедр»: умер актер из фильма «Спасти рядового Райана»

«Я глубоко опечален потерей моего старшего брата Тома. Он был больше, чем жизнь для меня. Он повлиял на меня больше, чем кто-либо, кого я знаю. Он был талантлив, любвеобилен, щедр и мог бесконечно развлекать вас своим остроумием и умением рассказывать истории. Я опустошен и всегда буду скучать по нему», – заявил брат Тома Сайзмора.