«Был талантлив, любвеобилен, щедр»: умер актер из фильма «Спасти рядового Райана»

Звезда кинокартины «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор умер в возрасте 61 года.
Стало известно, что Сайзмор скончался в больнице Святого Иосифа в Бербанке (штат Калифорния). Артист перенес 18 февраля инсульт, следствием которого стала аневризма головного мозга.
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К слову, двое детей Тома Сайзмора, а также его младший брат Пол Сайзмор находились с актером до самого конца. Об этом сообщили в cnn.com со ссылкой на звездного менеджера Чарльза Лаго.
«Я глубоко опечален потерей моего старшего брата Тома. Он был больше, чем жизнь для меня. Он повлиял на меня больше, чем кто-либо, кого я знаю. Он был талантлив, любвеобилен, щедр и мог бесконечно развлекать вас своим остроумием и умением рассказывать истории. Я опустошен и всегда буду скучать по нему», – заявил брат Тома Сайзмора.
Напомним, Том Сайзмор успел сняться за свою жизнь не только в фильме «Спасти рядового Райана», но и в картинах «На гребне волны», «Прирожденные убийцы», «Схватка» и других.