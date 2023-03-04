Финансовые трудности: Аня Покров продала дорогие машины, чтобы обеспечить себе достойную жизнь в США

Аня Покров

Аня Покров. Фото: соцсети 

Финалистка шоу «Звезды в Африке» рассталась с автомобилями и получила за это 18 миллионов рублей.

Исполнительница и блогер Аня Покров была вынуждена продать внедорожник Mercedes-Benz GLS 400 и седан BMW 840D Xdrive.

Артистка уехала с возлюбленным и коллегой Артуром Бабичем в США. Однако у Ани начались финансовые трудности. Когда-то Покров была на девятой строчке Forbes среди самых высокооплачиваемых блогеров в России. А теперь знаменитость готова распродавать имущество.

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К слову, за машины Покров получила порядка 18 миллионов рублей. 

У Покров есть еще квартира на юге Москвы площадью 52 квадратных метра. Имеется у блогера и недвижимость в Волгограде. Как сообщает Telegram-канал Shot, стоимость квартиры Покров в Москве составляет около 23 миллионов рублей.

 

 

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