Джиган читает книги и вымаливает прощение у Оксаны Самойловой

Среди последних публикаций личного микроблога шоумена Джигана появились кадры, на которых артист молится и интересуется книгами.
Фолловеры Джигана предположили, что рэпер встал на правильный путь. Он работает в музыкальной студии над новым альбом и молится в синагоге. Также артист стал интересоваться литературой и даже попросил ссылку на аудиокнигу «Атлант расправил плечи» у поклонников.
Джиган публикует фото с детьми и женой. На каждой публикации он отмечает Самойлову. Но Оксана не так давно отписалась от него в социальных сетях.
Еще недавно Джигана заподозрили в ссоре с его женой Оксаной Самойловой. Общественность предположила, что знаменитости могли конфликтовать на фоне странного поведения Джигана.
Артист рассказывал истории о драках и показывал гематомы на теле.
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Из-за проблем с употреблением запрещенных веществ в прошлом, некоторые поклонники Джигана предположили появление прежней зависимости у артиста.
Последние публикации Джигана. Фото: соцсети
Напомним, ранее Оксана Самойлова «в максимально странном состоянии» улетела в Сочи без Джигана.