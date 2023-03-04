Джиган читает книги и вымаливает прощение у Оксаны Самойловой

Среди последних публикаций личного микроблога шоумена Джигана появились кадры, на которых артист молится и интересуется книгами.

Фолловеры Джигана предположили, что рэпер встал на правильный путь. Он работает в музыкальной студии над новым альбом и молится в синагоге. Также артист стал интересоваться литературой и даже попросил ссылку на аудиокнигу «Атлант расправил плечи» у поклонников.

Джиган публикует фото с детьми и женой. На каждой публикации он отмечает Самойлову. Но Оксана не так давно отписалась от него в социальных сетях.

Еще недавно Джигана заподозрили в ссоре с его женой Оксаной Самойловой. Общественность предположила, что знаменитости могли конфликтовать на фоне странного поведения Джигана.