Волочкова взмыла вверх, широко раздвинув ноги: шпагат с риском для жизни

Анастасия Волочкова начала серию концертов «Балерина в Зазеркалье цирка», с которыми выступает в местных Дворцах культуры вместе с детьми из танцевальной студии. В программе – танцы, акробатические номера и довольно рисковые элементы.
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Шпагат на полотнах Волочкова выполняет высоко над сценой, держась за ленты ткани без страховки. Артистка очень гордится этим номером и регулярно его показывает в Сети, снимая на видео. Этот раз исключением не стал, Волочкова взмыла высоко над землей, раздвинув ноги на 180 градусов. Причем, повторяла свой коронный шпагат балерина даже повиснув вниз головой.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети