Волочкова взмыла вверх, широко раздвинув ноги: шпагат с риском для жизни

Анастасия Волочкова начала серию концертов «Балерина в Зазеркалье цирка», с которыми выступает в местных Дворцах культуры вместе с детьми из танцевальной студии. В программе – танцы, акробатические номера и довольно рисковые элементы.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Шпагат на полотнах Волочкова выполняет высоко над сценой, держась за ленты ткани без страховки. Артистка очень гордится этим номером и регулярно его показывает в Сети, снимая на видео. Этот раз исключением не стал, Волочкова взмыла высоко над землей, раздвинув ноги на 180 градусов. Причем, повторяла свой коронный шпагат балерина даже повиснув вниз головой.