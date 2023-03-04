«Постоянно вскакивает, беспокойный»: Роман Костомаров пришел в сознание после комы

Олимпийский чемпион Роман Костомаров с конца февраля переживает выведение из медикаментозного сна. Процесс длительный, и накануне фигурист пришел в сознание. СМИ сообщают о тяжелом состоянии спортсмена, и медики делают все возможное, чтобы спасти его.

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От аппарата ИВЛ Костомарова отключили, то есть теперь он дышит самостоятельно. Но постоянно получает успокоительные препараты. Об этом сообщил источник в Коммунарке.

«Роман постоянно вскакивает, беспокойный, поэтому ему вводят пофол. Пока новые операции не планируются. Его состояние стабильное», - цитирует сайт Prozvezd медика.

Все время рядом с Костомаровым находится жена Оксана Домнина. Ее переодели в медсестру, чтобы она оставалась неузнаваемой и не страдала от повышенного внимания посторонних и журналистов.