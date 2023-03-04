Ушел в минус на 62 863 000 рублей: Гарику Харламову грозит суд из-за убыточной закусочной

Закусочные «Хот Дог Бульдог» стали причиной того, что на юмориста Гарика Харламова подали в суд из-за неосновательного обогащения.
Отметим, доля Гарика Харламова в компании составляет 27%. Сам Харламов ранее заявлял, что в бизнесе ничего не понимает. Поэтому и сеть закусочных бывший муж актрисы Кристины Асмус открывал не один.
Один из совладельцев ресторана – бизнесмен Алексей Васильчук.
К слову, с компании хотят взыскать сумму в размере 550 тысяч рублей. Точная претензия истца не раскрывается.
Известно только, что франшизы выставлены на продажу. Предположительно, из-за убытков. Так как по итогам 2021 года, бизнес Харламова и его партнеров ушел в минус на 62 863 000 рублей. А теперь знаменитость ждет и судебное разбирательство. Об этом сообщили в super.ru.