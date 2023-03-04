Ушел в минус на 62 863 000 рублей: Гарику Харламову грозит суд из-за убыточной закусочной

Закусочные «Хот Дог Бульдог» стали причиной того, что на юмориста Гарика Харламова подали в суд из-за неосновательного обогащения.

Отметим, доля Гарика Харламова в компании составляет 27%. Сам Харламов ранее заявлял, что в бизнесе ничего не понимает. Поэтому и сеть закусочных бывший муж актрисы Кристины Асмус открывал не один.

Один из совладельцев ресторана – бизнесмен Алексей Васильчук.

К слову, с компании хотят взыскать сумму в размере 550 тысяч рублей. Точная претензия истца не раскрывается.