«Опять без трусиков щеголяла»: Бузова в мини-платье показала запретное – лоскуток не спас

Экс-звезда «Дома-2» Ольга Бузова в Африке истосковалась по вниманию публики и устраивает чуть ли не каждый день провокационные фотосессии. То в пруду искупается кверху задом, то из бассейна вынырнет и засветит запретное. Теперь она позировала на продуваемой местности и сверкнула пышным задом – ветерок задрал юбку.

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Получилось довольно пикантно. Кадр принялись обсуждать в комментариях, и подписчикам показалось, что артистка вовсе без нижнего белья.