Новости шоу-бизнеса: Нетребко отменили за границей, Африкантова подала на развод, Зуева показала нового мужчину

Нетребко отменили в Азии

Анну Нетребко не пустили на сцену в Тайвани, где было запланировано сразу несколько концертных мероприятий с певицей. Организаторы посчитали, что будет лучше обойтись без спорной участницы, и исключили ее из состава.

Зуева показала нового мужчину

Ольга Зуева давно рассталась с Данилой Козловским. Все это время она воспитывает дочку от актера, которой весной исполняется 3 года. Накануне актриса показала нового мужчину. Кто он – пока неизвестно.

Африкантова из «Дома-2» подала на развод

Марина Африкантова, экс-звезда «Дома-2», подала на развод с мужем Романом Капаклы. Так как он изменил ей с Татьяной Мусульбес. Мирно разойтись пара не захотела и вынесла сор из избы. Теперь только ленивый не обсуждает произошедшее.