Прилучный не пришел на день рождения дочки от Муцениеце

Кстати, Прилучный в феврале не побывал также на юбилее своего сына от Муцениеце, Тимофея. Мальчику исполнилось тогда 10 лет, по такому случаю праздновали масштабно. Как рассказывала Агата, папа именинника приглашение получил, но проигнорировал. Причем, актриса звала не только бывшего мужа, но и его новую жену и экс-свекровь. Не пришел никто.

Прилучный, справедливости ради, не забыл о дне рождения дочурки. Вечером он забрал ее с сыном к себе и одарил подарками, а также подготовил красивый торт в форме сердца. «Моя девочка, пусть все твои мечты сбудутся», - написал актер.