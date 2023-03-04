Прилучный не пришел на день рождения дочки от Муцениеце

Младшая наследница Павла Прилучного от первого брака отпраздновала свой 7-й день рождения. Для Мии мама Агата Муцениеце устроила грандиозный праздник с играми, конкурсами, аниматорами и огромным драконом. Созвали всех друзей и родных. А вот звездный папа на вечеринку не пришел.
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Кстати, Прилучный в феврале не побывал также на юбилее своего сына от Муцениеце, Тимофея. Мальчику исполнилось тогда 10 лет, по такому случаю праздновали масштабно. Как рассказывала Агата, папа именинника приглашение получил, но проигнорировал. Причем, актриса звала не только бывшего мужа, но и его новую жену и экс-свекровь. Не пришел никто.
Прилучный, справедливости ради, не забыл о дне рождения дочурки. Вечером он забрал ее с сыном к себе и одарил подарками, а также подготовил красивый торт в форме сердца. «Моя девочка, пусть все твои мечты сбудутся», - написал актер.
В настоящее время Прилучный готовится к пополнению в своей новой семье. Молодая жена актера ждет первенца, и в конце весны у него будет уже трое детей.