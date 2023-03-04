Невестка Орбакайте в бикини подставила телеса солнышку в Майами: линию загара уже видно в интимном месте

Жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова наслаждается жизнью в Майами. Красавица публикует в соцсетях кадры своих эмигрантских будней, и фолловеры уже в курсе, что она обустроила новое гнездышко. Теперь красотка устроила себе пляжный отдых.

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На новом фото, которое выставила жена Преснякова в Сеть, она позирует в розовом мини-бикини. Натянув стринги повыше, красотка подставила телеса солнечным лучам. Она уже заметно загорела, интенсивный шоколадный оттенок заметен по линии в декольте, которое открылось взору всем желающим.

Напомним, Краснова воссоединилась с беглым Пресняковым в декабре прошлого года. Красотка смогла уехать за океан лишь спустя несколько месяцев после побега Никиты в США.