Жена Костомарова стала неузнаваемой рядом с ним: Домнина в больнице каждый день

Олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает свой главный в жизни бой. Сейчас его выводят из медикаментозного сна, и все родные, близкие и друзья молятся, чтобы фигурист пошел на поправку. Рядом каждый день его жена, фигуристка Оксана Домнина. Возлюбленная Костомарова уже успела восхитить своей стойкостью Илью Авербуха, который рассказал, как держится спортсменка и насколько сильной является.

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Домнина не общается с прессой и не дает никаких комментариев. И чтобы оставаться рядом с мужем неузнаваемой, она переодевается в медсестру. Окружающие не узнают фигуристку, и ей удается оставаться в клинике инкогнито, но быть в курсе всего происходящего.