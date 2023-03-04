Илана из «Уральских пельменей» порезвилась в платье Мерилин Монро: задирает юбочку, оголяет интимное

Актриса Илана Юрьева регулярно показывает подписчикам в Сети закулисье со съемок шоу «Уральские пельмени», звездой которого является долгие годы. Красавица на этот раз примерила образ Мерили Монро и показала, как выглядит с прической кинодивы и в том самом платье, известном своей легкой юбочкой.

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Илана порезвилась в ожидании выхода на сцену, задирая юбочку и оголяя интимное под ней. Компанию красотке составила подруга и коллега по шоу Ксения Корнева. Девушки обе были наряжены голливудскими дивами, и теперь фолловеры ждут, когда эту сценку покажут по телевизору.