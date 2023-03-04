«Будешь самой лучшей»: Гела Месхи рассказал про карьерные планы дочурки от Екатерины Климовой

Бывший муж Екатерины Климовой, актер Гела Месхи, рассказал про их семилетнюю дочку Изабеллу. Девочка учится в Ломоносовской школе первый год, но уже определилась с будущей профессией. Малышка отлично знает, кем являются ее родители, поэтому твердо решила пойти по их стопам.

«Вот и заявляет: «Папа, я буду самой лучшей актрисой!». Я отвечаю: «Знаю, что ты будешь самой лучшей. Но для этого ты должна читать, читать и еще раз читать». И Беллочка с серьезным видом соглашается: «Папочка, я согласна». Вот какая умная у меня дочь растет!» — похвастался Месхи в интервью «7 дней».

Месхи и Климова, напомним, развелись в 2019 году. Из брак продлился чуть больше четырех лет. Сейчас о личной жизни бывшие не распространяются.

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