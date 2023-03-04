Бузова на ветру сверкнула оголенным полушарием: подол резко взмыл вверх – разнузданность напоказ

Звезда ТНТ Ольга Бузова завершила работу в Африке, где почти месяц снимался новый сезон шоу про голодных звезд, готовых на все ради еды. Поющая телеведущая регулярно показывала свой быт на континенте, а также красивую природу, в окружении которой проходили ее будни.

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В финальные дни перед возвращением на родину Бузова отправилась попрощаться с полюбившейся ей местностью. Позируя на скалах, артистка в крошечном платье подставила ветру свои прелести, и лоскуток, который, видимо, был подолом, резко взмыло вверх. Подписчики, увидев это, заметили несовершенство полушария артистки. И начали критиковать ее за разнузданность.